В Сирии подорвались шесть наемников "Вагнера"

Иллюстративное фото (checkpointasia.net)

Взрыв произошел в бывшем здании уголовной полиции Сирии

В воскресенье, 4 ноября, в бывшем здании уголовной полиции Сирии, на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор, произошел взрыв. Вследствие этого погибли 11 человек, из которых шестеро - россияне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Журналисты отмечают, что среди погибших пятеро военных Сирийской правительственной армии и шестеро предполагаемых бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

"По словам источника, в этом месте расположено одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА), укомплектованое сирийскими добровольцами, и усиленное российскими "военными советниками", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, владельцем ЧВК "Вагнер" является российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого прозвали "поваром Путина". Он поставляет продукты питания для Управления делами президента РФ и структур Минобороны РФ.

Напомним, в сентябре Служба безопасности Украины обнародовала имена погибших в Сирии наемников "Вагнера".

Кроме того, глава аппарата СБУ Игорь Гуськов заявил, что 10% всего состава ЧВК "Вагнер" - украинцы. Среди них многие воевали против украинской армии на Донбассе. По информации Службы безопасности, через группировки "Вагнера" прошли более 5 тысяч человек.