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У Сирії підірвались шість найманців "Вагнера"

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 18:30
Ілюстративне фото (checkpointasia.net)
Ілюстративне фото (checkpointasia.net)

Вибух стався у колишній будівлі кримінальної поліції Сирії

У неділю, 4 листопада, у колишній будівлі кримінальної поліції Сирії, на трасі Дамаск - Дейр-ез-Зор, стався вибух. Унаслідок цього загинули 11 людей, з яких шестеро - росіяни, повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Журналісти зазначають, що серед загиблих п'ятеро військових Сирійської урядової армії та шестеро ймовірних бійців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

"За словами джерела, в цьому місці розташовано один з підрозділів 5-го корпусу Сирійської урядової армії (САА), укомплектований сирійськими добровольцями, і посилений російськими "військовими радниками", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, власником ПВК "Вагнер" є російський бізнесмен Євген Пригожин, якого прозвали "кухарем Путіна". Він постачає харчування для Управління справами президента та структур Міноборони РФ.

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України оприлюднила імена загиблих у Сирії найманців "Вагнера"

Окрім того, глава апарату СБУ Ігор Гуськов заявив, що 10% всього складу ПВК "Вагнер" - українці. Серед них є й ті, хто воював проти української армії на Донбасі. За інформацією Служби безпеки, через угруповання "Вагнера" пройшли понад 5 тисяч осіб.

 

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