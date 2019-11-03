В Сирии подорвали автомобиль в жилом районе, есть погибшие

В субботу, 2 ноября, в результате взрыва автомобильной бомбы в пограничном городе на северо-востоке Сирии, удерживаемом Турцией, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом передает AFP.

Под удар бомбы попал Тал-Абьяд, один из нескольких когда-то контролируемых курдами городов, захваченных Турцией в прошлом месяце в результате наступления.

Министерство обороны Турции заявило, что в результате нападения было убито 13 мирных жителей, в которых обвиняют курдских боевиков.

Сирийская обсерватория по правам человека, британский военный наблюдатель, сообщила, что в результате взрыва было убито 14 человек - борцов за Анкару и гражданских лиц.

Взрыв произошел, несмотря на достигнутое на прошлой неделе перемирие, чтобы остановить турецкое нападение, которое началось 9 октября и спровоцировало последнюю гуманитарную катастрофу восьмилетней войны в Сирии.

Между тем, в городе Камишли, где проживает большинство курдов, тысячи человек вышли на улицы, протестуя против того, что они считают турецким вторжением.

Напомним, ранее сообщалось в Сирии в городе Телль-Абъяд произошел взрыв на рынке, в результате чего погибли десять человек, в том числе и дети, а также еще несколько людей получили ранения. Г ород находится под контролем турецкой армии и бойцов так называемой "Сирийской свободной армии".