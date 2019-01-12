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В Сирии обвинили ВВС Израиля в обстреле окрестностей Дамаска

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 02:55
В Сирии обвинили ВВС Израиля в обстреле окрестностей Дамаска
Фото: обстрел Сирии (rfsmediaoffice.com)

Сирийские военные утверждают, что большую часть ракет сбили ПВО

Израильские военные самолеты в ночь на 12 января выпустили ракеты по окрестностям сирийского Дамаска, часть снарядов упали в аэропорту. Об этом сообщили военные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на сирийский государственный телеканал Sana.

О пострадавших информации нет.

По данным собеседников агентства, ВВС Израиля выпустили ракеты в 23:15 по киевскому времени, и большую часть из них сбили сирийские ПВО.

В небе были взорваны более восьми израильских ракет, в результате атаки был поврежден склад на территории аэропорта Дамаска.

В то же время источники в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что обстрел международного аэропорта Дамаска не повлиял на его работу, он действует в штатном режиме.

Власти и Армия обороны Израиля не комментировали сообщения о причастности к обстрелу Дамаска.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в рамках вывода американского контингента из Сирии начали вывозить из страны наземную военную технику.

 

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