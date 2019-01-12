ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Сирії звинуватили ВПС Ізраїлю в обстрілі передмістя Дамаска

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 02:55
У Сирії звинуватили ВПС Ізраїлю в обстрілі передмістя Дамаска
Фото: обстріл Сирії (rfsmediaoffice.com)

Сирійські військові стверджують, що більшість ракет збили ППО

Ізраїльські військові літаки у ніч на 12 січня випустили ракети по околицях сирійського Дамаска, частина снарядів впали в аеропорту. Про це повідомили військові джерела, передає РБК-Україна з посиланням на сирійський державний телеканал Sana.

Про постраждалих інформації немає.

За даними співрозмовників агентства, ВПС Ізраїлю випустили ракети о 23:15 за київським часом, і більшість із них збили сирійські ППО.

У небі розірвалися понад вісім ізраїльських ракет, у результаті атаки був пошкоджений склад на території аеропорту Дамаска.

Водночас джерела в Міністерстві транспорту Сирії повідомили, що обстріл міжнародного аеропорту Дамаска не вплинув на його роботу, він діє в штатному режимі.

Влада і Армія оборони Ізраїлю не коментували повідомлення про причетність до обстрілу Дамаска.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в рамках виведення американського контингенту з Сирії почали вивозити з країни наземну військову техніку.

 

Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Газа США та Ізраїль продовжать співпрацю щодо Сирії та Ірану
Новини України обстрелІзраїльДамаск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся