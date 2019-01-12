У Сирії звинуватили ВПС Ізраїлю в обстрілі передмістя Дамаска

Фото: обстріл Сирії (rfsmediaoffice.com)

Сирійські військові стверджують, що більшість ракет збили ППО

Ізраїльські військові літаки у ніч на 12 січня випустили ракети по околицях сирійського Дамаска, частина снарядів впали в аеропорту. Про це повідомили військові джерела, передає РБК-Україна з посиланням на сирійський державний телеканал Sana.

Про постраждалих інформації немає.

За даними співрозмовників агентства, ВПС Ізраїлю випустили ракети о 23:15 за київським часом, і більшість із них збили сирійські ППО.

У небі розірвалися понад вісім ізраїльських ракет, у результаті атаки був пошкоджений склад на території аеропорту Дамаска.

Водночас джерела в Міністерстві транспорту Сирії повідомили, що обстріл міжнародного аеропорту Дамаска не вплинув на його роботу, він діє в штатному режимі.

Влада і Армія оборони Ізраїлю не коментували повідомлення про причетність до обстрілу Дамаска.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в рамках виведення американського контингенту з Сирії почали вивозити з країни наземну військову техніку.