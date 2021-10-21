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У Сирії атакували військову базу США: військові не постраждали

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США, Четвер 21 жовтня 2021 05:06
У Сирії атакували військову базу США: військові не постраждали Фото: у Сирії атакували військову базу США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Аль-Танфі була здійснена атака на невелику віддалену військову базу США в Сирії. За словами двох офіційних осіб США, американські військові не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За словами офіційного представника США, в атаці, швидше за все, були задіяні безпілотники та "вогонь із закритих позицій".

Джерела в іракських службах безпеки також підтвердили ймовірність використання безпілотників. Там заявили, що атака була здійснена з території Сирії за участю п'яти безпілотних літальних апаратів із замінованими пастками.

Інформації про те, хто міг бути відповідальним за атаку, поки немає. Однак видання зазначає, що подібні атаки безпілотників проти американських сил в Іраку були тактикою, використовуваною підтримуваними Іраном ополченцями, в першу чергу "Катаїб Хезболла".

Нагадаємо, що у Сирії вибухнув автобус з військовими. В результаті загинули військові.

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Сирія Сполучені Штати Америки
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