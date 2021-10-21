У Сирії атакували військову базу США: військові не постраждали

В Аль-Танфі була здійснена атака на невелику віддалену військову базу США в Сирії . За словами двох офіційних осіб США, американські військові не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

За словами офіційного представника США, в атаці, швидше за все, були задіяні безпілотники та "вогонь із закритих позицій".

Джерела в іракських службах безпеки також підтвердили ймовірність використання безпілотників. Там заявили, що атака була здійснена з території Сирії за участю п'яти безпілотних літальних апаратів із замінованими пастками.