В Сирии атаковали больницу, есть погибшие

В Сирии в результате атаки с применением артиллерийских снарядов погибли 13 мирных жителей. Десятки человек получили ранения.

По данным Anadolu, обстрел был произведен из контролируемого силами президента Сирии Башара Асада района Телль-Рифат. Местные правоохранительные органы начали расследование.

Под обстрел попала больница, ранения в результате атаки получили 27 мирных жителей. 13 погибших проходили лечение в больнице.

По его данным, атаку в Африне осуществили члены Отрядов народной самообороны/Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической).

Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.

Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.