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У Сирії атакували лікарню, є загиблі

Автор: Артур Родивилов

У Сирії в результаті атаки із застосуванням артилерійських снарядів загинули 13 мирних жителів. Десятки осіб отримали поранення.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

За його даними, атаку в Афріні здійснили члени Загонів народної самооборони/Робітничої партії Курдистану (визнана в Туреччині терористичною).

Під обстріл потрапила лікарня, поранення унаслідок атаки отримали 27 мирних жителів. 13 загиблих проходили лікування в лікарні.

За даними Anadolu, обстріл був проведений з контрольованого силами президента Сирії Башара Асада району Телль-Ріфат. Місцеві правоохоронні органи почали розслідування.

Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск і Росію.

Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосовувати автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.

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