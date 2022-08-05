Сирены и "Железный купол": Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа

Сообщается, что сирены звучат в районе Лахиш недалеко от Ашкелона и в городах на юге страны. Несколько ракет-перехватчиков "Железный купол" уже отработали по воздушным целям. При этом Армия обороны пока официально не сообщила, сколько ракет было запущено из Газы и были ли они все перехвачены.

Кроме того, сирены звучат и в центральном Израиле. За последние 20 минут было обстреляно несколько заграждений, но первые ракеты были нацелены только на города ближе к Газе. В Тель-Авиве сирен еще не было, но жители сообщают, что слышали взрывы ракет "Железный купол".

Служба скорой помощи заявляет, что не получала сообщений о раненых. По данным "12 канала" все выпущенные ракеты либо упали на открытой местности, либо были перехвачены.

Анонсированный удар начался через несколько часов после старта операции "Рассвет" против террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.