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Сирени завили на півночі Ізраїлю: з Лівану випустили 6 ракет

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Ізраїль, Вівторок 18 травня 2021 01:34
Сирени завили на півночі Ізраїлю: з Лівану випустили 6 ракет Фото: шість ракет по Ізраїлю випустили з Лівану(twitter \ TamerMisshal)
Автор: Наталья Скороход

З Лівану по Ізраїлю випустили 6 ракет. Сирени завили на півночі Ізраїлю в кібуці Місгав Ам, розташованому недалеко від кордону з Ліваном.

Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

У повідомленні сказано, що о 23.15 з Лівану було випущено 6 ракет у бік Північної частини Ізраїлю. Всі ракети не долетіли до Ізраїлю і впали на території Лівану.

Від цього в кібуці Місгав ам прозвучали сирени, що попереджають про атаку.

У відповідь на ракетний обстріл ізраїльська артилерія обстріляла цілі на півдні Лівану.

"У відповідь наша артилерія відкрила вогонь по місцях запуску цих ракет", - йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Також відомо, що влада відкрила бомбосховища в радіусі чотирьох кілометрів від кордону з Ліваном.

Момент запуску ракет у бік Ізраїлю зафіксував і ліванський телеканал.

Нагадаємо, Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду". Він обстрілював ізраїльські міста протитанковими ракетами і був командиром понад 15 років.

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю знищила терористів на півдні Сектора Гази. Військові вдарили по домівках командирів угруповання.

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