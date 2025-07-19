Сіренко без шансів програв Декресу в шоу Усик – Дюбуа 2

Що відомо про суперників

Для Сіренка це був 23 поєдинок на профі-рингу. Всі попередні він завершив на свою користь, у 19-ти випадках завершуючи протистояння нокаутами. Для суперника, що старший за українця на рік, це був лише 11-й професіональний поєдинок. Його рекорд – 9 перемог (3 нокаути) та одна поразка.

Декрес терміново замінив іншого українця – Андрія Новицького, який попередньо мав боксувати з Сіренком на "Вемблі", але знявся через травму.

Сіренко за свою кар'єру боксував у багатьох країнах: Україні, США, ПАР, Австрії, Німеччині та Франції. А от у Великій Британії бився вперше. Для Декреса ж це був другий поєдинок на "Вемблі". Минулого разу тут він побував у нокауті вже у першому раунді – в бою проти співвітчизника Девіда Аделає.

Як пройшов бій

Це був рейтинговий поєдинок, розрахований на 10 раундів.

Перший раунд пройшов без розвідки в конкурентній боротьбі. Сіренко намагався тиснути, але й у відповідь отримував неприємні удари. А от далі більш активно діяв його суперник. Декрес відчув слабкі місця українця та раз за разом пробивав його захист. Сіренко тримав удари, але майже не бив у відповідь. Загалом українець виглядав дуже важким і неповоритким. Після рівного 1-го раунду, Декрес явно забрав наступні.

На еквторі бою британець явно втомився, він втратив активністьт, тоді як Сіренко наполегливо йшов уперед. В 6-му раунді Владислав відзначився декількома акцентованими влучаннями. Але й Декрес не залишався без відповіді. Українець контролював центр рингу, проте суперник, що діяв другим номером, пробивав точніше.

В 7-му раунді українець провів непогану атаку, і навіть вибив капу суперника. Попри це, на заключні раунди саме британець виходив лідером. Тому Сіренку конче необхідно було активізуватися, щоб завершити бій нокаутом. Розраховувати на звитягу за очками вже було неможливо.

Проблески від українця були, втім загальної картини бою він не змінив. Як результат, перша сенсація вечора. Декрес впевнено переміг на картах всіх суддів . Для Сіренка це перша поразка в кар'єрі. На жаль, не від самого небезпечного суперника.