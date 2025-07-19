Сиренко без шансов проиграл Декресу в шоу Усик - Дюбуа 2

Что известно о соперниках

Для Сиренко это был 23 поединок на профи-ринге. Все предыдущие он завершил в свою пользу, в 19-ти случаях завершая противостояния нокаутами. Для соперника, который старше украинца на год, это был лишь 11-й профессиональный поединок. Его рекорд - 9 побед (3 нокаута) и одно поражение.

Декрес срочно заменил другого украинца - Андрея Новицкого, который предварительно должен был боксировать с Сиренко на "Уэмбли", но снялся из-за травмы.

Сиренко за свою карьеру боксировал во многих странах: Украине, США, ЮАР, Австрии, Германии и Франции. А вот в Великобритании дрался впервые. Для Декреса же это был второй поединок на "Уэмбли". В прошлый раз здесь он побывал в нокауте уже в первом раунде - в бою против соотечественника Дэвида Аделае.

Как прошел бой

Это был рейтинговый поединок, рассчитанный на 10 раундов.

Первый раунд прошел без разведки в конкурентной борьбе. Сиренко пытался давить, но и в ответ получал неприятные удары. А вот дальше более активно действовал его соперник. Декрес почувствовал слабые места украинца и раз за разом пробивал его защиту. Сиренко держал удары, но почти не бил в ответ. В целом украинец выглядел очень тяжелым и неповоротливым. После равного 1-го раунда, Декрес явно забрал последующие.

На эквторе боя британец явно устал, он потерял активность, тогда как Сиренко настойчиво шел вперед. В 6-м раунде Владислав отметился несколькими акцентированными попаданиями. Но и Декрес не оставался без ответа. Украинец контролировал центр ринга, однако соперник, действовавший вторым номером, пробивал точнее.

В 7-м раунде украинец провел неплохую атаку, и даже выбил капу соперника. Несмотря на это, на заключительные раунды именно британец выходил лидером. Поэтому Сиренко крайне необходимо было активизироваться, чтобы завершить бой нокаутом. Рассчитывать на победу по очкам уже было невозможно.

Проблески от украинца были, впрочем, общей картины боя он не изменил. Как результат, первая сенсация вечера. Декрес уверенно победил на картах всех судей. Для Сиренко это первое поражение в карьере. К сожалению, не от самого опасного соперника.