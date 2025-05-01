Сирени - тільки в зоні ризику: у Дніпропетровській області вводять нові правила тривоги

У Дніпропетровській області вводять нову систему повітряної тривоги. Тепер сирени лунатимуть там, де є безпосередня небезпека.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Починаючи з 30 квітня на Дніпропетровщині запрацювала оновлена система оповіщення про повітряну тривогу - зональна. Тепер сирена лунатиме лише в тих районах, де є безпосередня загроза, а не по всій області.
За словами Лисака, нововведення позитивно вплине на освітній процес, адже діти не перериватимуть навчання без реальної потреби. Також це полегшить роботу бізнесу та державних установ.
Поки що система працюватиме в тестовому режимі. Однак, в ОВА наголошують: навіть якщо тривога не лунає у всій області, на повідомлення про небезпеку слід реагувати негайно - це рятує життя.
Нагадаємо, у Харкові нова система повітряних тривог, що працює з лютого, дозволила зменшити кількість сирен у місті завдяки роздільному сповіщенню для міста та області. За п’ять тижнів харків’яни отримали 104 додаткові години без тривог - на 18% менше часу під сиренами, ніж мешканці області.
РБК-Україна розповідало, що 30 квітня 2025 року в Україні зафіксовано нетипову повітряну тривогу: сигнал оголошено лише в західних областях через загрозу ударів ворожими безпілотниками, тоді як в інших регіонах тривогу скасовано. Це було пов'язано з продовженням масованої дронової атаки РФ, яка розпочалася ввечері 29 квітня.
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