Сирени - тільки в зоні ризику: у Дніпропетровській області вводять нові правила тривоги

Починаючи з 30 квітня на Дніпропетровщині запрацювала оновлена система оповіщення про повітряну тривогу - зональна. Тепер сирена лунатиме лише в тих районах, де є безпосередня загроза, а не по всій області.

За словами Лисака, нововведення позитивно вплине на освітній процес, адже діти не перериватимуть навчання без реальної потреби. Також це полегшить роботу бізнесу та державних установ.

Поки що система працюватиме в тестовому режимі. Однак, в ОВА наголошують: навіть якщо тривога не лунає у всій області, на повідомлення про небезпеку слід реагувати негайно - це рятує життя.