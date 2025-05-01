Сирены - только в зоне риска: в Днепропетровской области вводят новые правила тревоги

В Днепропетровской области вводят новую систему воздушной тревоги. Теперь сирены будут звучать там, где есть непосредственная опасность.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Начиная с 30 апреля в Днепропетровской областизаработала обновленная система оповещения о воздушной тревоге - зональная. Теперь сирена будет звучать только в тех районах, где есть непосредственная угроза, а не по всей области.
По словам Лысака, нововведение положительно повлияет на образовательный процесс, ведь дети не будут прерывать обучение без реальной необходимости. Также это облегчит работу бизнеса и государственных учреждений.
Пока система будет работать в тестовом режиме. Однако, в ОВА отмечают: даже если тревога не звучит во всей области, на сообщения об опасности следует реагировать немедленно - это спасает жизни.
Напомним, в Харькове новая система воздушных тревог, работающая с февраля, позволила уменьшить количество сирен в городе благодаря раздельному оповещению для города и области. За пять недель харьковчане получили 104 дополнительных часа без тревог - на 18% меньше времени под сиренами, чем жители области.
РБК-Украина рассказывало, что 30 апреля 2025 года в Украине зафиксирована нетипичная воздушная тревога: сигнал объявлен только в западных областях из-за угрозы ударов вражескими беспилотниками, тогда как в других регионах тревога отменена. Это было связано с продолжением массированной дроновой атаки РФ, которая началась вечером 29 апреля.
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