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П'ять тижнів без зайвих сирен: у Харкові підбили підсумки роботи нової системи оповіщення

Понеділок 31 березня 2025 13:15
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П'ять тижнів без зайвих сирен: у Харкові підбили підсумки роботи нової системи оповіщення Ілюстративне фото: у Харкові підбили підсумки роботи нової системи оповіщення (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Харкові у лютому цього року запрацювала нова система повітряних тривог, яка дозволяла подавати сигнал окремо для міста та окремо для області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"Нічні російські атаки на місто посилилися. Втім, удень ситуація залишається більш-менш стабільною - люди продовжують жити: працюють підприємства, держустанови, транспорт і критичні сервіси", - написав Терехов.

За його словами, минулого тижня у Харкові повітряні тривоги стали коротшими на 15 годин, цей показник на 18% менше, ніж в області.

Всього, за п’ять тижнів роботи система диференційованих сповіщень забезпечила харківʼянам 104 додаткові години без сирен. Сумарно протягом цього періоду тривоги в регіоні тривали 446 годин 18 хвилин, у місті - 342 години 16 хвилин.

Нова система тривог у Харкові

Варто нагадати, що через близьке розташування до Російської Федерації у Харків та область перебувають під постійними обстрілами. Саме тому там часто оголошується сигнал повітряної тривоги, який буває досить тривалим.

Зокрема, одна з тривог тривала 1 день та 14 годин.

А у деяких громадах сигнал тривоги триває вже декілька місяців, мова про Вовчанську та Липецьку громаду, де російські війська здійснили новий наступ на північ області.

Саме тому деякий час тому виникла ідея з розділенням сигналів повітряної тривоги. У Харкові вирішили запровадити диференційовану систему оповіщення про загрозу ворожих атак.

Ця система оповіщення почала працювати з 22 лютого.

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