Сирени, паніка та прильоти. Штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі зруйновано: всі подробиці

Приліт по штабу Чорноморського флоту РФ

Ще у першій половині дня призначений росіянами "губернатор" Михайло Развожаєв казав про спокійну ситуацію та анонсував планові стрільби. Ближче до 13:00 окупанти вдруге за день перекрили рух Керченським мостом, а також призупинили морський транспорт у Севастополі. Як передбачали місцеві пабліки, це було пов'язано з тим, що ракети чи БПЛА знову на підльоті до острова.

За кілька хвилин з'явилася інформація про роботу ППО у Саках, у гарнізоні Гвардійського, над Раздольненським районом та біля аеродрому Бельбек. Також повідомлялося, що над Севастопольською бухтою поспіхом поставили димову завісу.

Близько 13:15 пролунали вибухи у Севастополі. Повідомлялося, що, крім димової завіси над бухтою, ще в одному місці піднімався чорний дим, як від прильоту. Пізніше з'явилися відео палаючого штабу Чорноморського флоту РФ.

І, судячи з фото, будівля штабу зруйнована.

Місцеві жителі повідомили про "божевільну вибухову хвилю". Також уламки впали біля театру імені Луначарського на проспекті Нахімова. Містом мчали десятки машин швидкої допомоги. Повідомляється про шістьох постраждалих.

Окупаційна влада підтвердила приліт по штабу російського флоту. Також повідомляється про нібито збитий безпілотник над Севастопольською бухтою. У місті включили сирену, евакуювали дітей із дитячих садків та студентів. Станом на 14:15 у Севастополі скасували ракетну та авіаційну небезпеку, але мешканців просили не виїжджати до центру міста. Дороги перекрито, росіяни проводять "низку спеціальних заходів".

Кримські пабліки також припустили, що удар по штабу міг завдати ракета Storm Shadow. Окупанти кажуть, що цивільна інфраструктура довкола штабу флоту не постраждала, як і люди на вулиці.

Також у мережі з'явилося відео з набережної Севастополя, на якому зафіксовано звуки прильотів.

Що ще відомо про вибухи у Криму

Паралельно було чути вибухи в інших районах півострова. Зокрема, у Сімферопольському районі, а також біля сіл Первомайське та Красногвардійське.

Фото: кримчани чули звуки вибухів у кількох місцях (google.com/maps)

Крім того, за деякими даними, у Бахчисараї в районі військової частини на вулиці Сімферопольська, 2 піднімається стовп диму.

Тим часом "глава Криму" Сергій Аксьонов запевняє, що російські ППО нібито збили усі крилаті ракети. Пабліки повідомляють про приліт у районі села Поштове, можливо, по ремонтній базі військових вантажівок.

Офіційні заяви

Міністерство оборони РФ звинуватило у ракетному ударі Україну. А також заявило, що під час атаки нібито було збито п'ять ракет.

"Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту. За наявною інформацією один військовослужбовець загинув", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона поки не коментує події. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не може коментувати удари, але констатував, що росіянам у Криму неспокійно.

Оновлено від 15:15

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії - справа рук українських льотчиків.

"Ми ж обіцяли, що "далі буде"... Тому поки окупанти приходять до тями в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил", - зазначив він.

Він також назвав Севастополь містом Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Секретар РНБО Олексій Данілов виніс своєрідний вирок Чорноморському флоту РФ. За його словами, його буде ліквідовано або добровільно, або примусово.

"Кращий і безпечний вихід для збереження цілісності майново-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва - Севастополь) та прилеглих територій - добровільне затоплення", - зазначив він і порадив окупантам самим знищити флот, оскільки в іншому варіанті "флот нарізатиметься за принципом салямі" .