Сирены, паника и прилеты. Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе разрушен: все подробности

Прилет по штабу Черноморского флота РФ

Еще в первой половине дня назначенный россиянами "губернатор" Михаил Развожаев говорил о спокойной ситуации и анонсировал плановые стрельбы. Ближе к 13:00 оккупанты второй раз за день перекрыли движение по Керченскому мосту, а также приостановили морской транспорт в Севастополе. Как предполагали местные паблики, это было связано с тем, что ракеты или БПЛА снова на подлете к полуострову.

Через несколько минут появилась информация о работе ПВО в Саках, в гарнизоне Гвардейского, над Раздольненским районом и возле аэродрома Бельбек. Также сообщалось, что над Севастопольской бухтой в спешке поставили дымовую завесу.

Около 13:15 раздались взрывы в Севастополе. Сообщалось, что помимо дымовой завесы над бухтой еще в одном месте поднимался черный дым, как от прилета. Позже появились видео горящего штаба Черноморского флота РФ.

И, судя по фото, здание штаба разрушено.

Местные жители сообщили о "сумасшедшей взрывной волне". Также осколки упали возле театра имени Луначарского на проспекте Нахимова. По городу мчались десятки машин скорой помощи. Сообщается о шести пострадавших.

Оккупационные власти подтвердили прилет по штабу российского флота. Также сообщается о якобы сбитом беспилотнике над Севастопольской бухтой. В городе включили сирену, эвакуируют детей из детских садов и студентов. По состоянию на 14:15 в Севастополе отменили ракетную и авиационную опасность, но жителей просили не выезжать в центр города. Дороги перекрыты, россияне проводят "ряд специальных мероприятий".

Крымские паблики также предположили, что удар по штабу мог быть нанесен ракетой Storm Shadow. Оккупанты говорят, что гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала, как и люди на улице.

Также в сети появилось видео с набережной Севастополя, на котором зафикcированы звуки прилетов.

Что еще известно о взрывах в Крыму

Параллельно были слышны взрывы в других районах полуострова. В частности, в Симферопольском районе, а также возле сел Первомайское и Красногвардейское.

Фото: крымчане слышали звуки взрывов в нескольких местах (google.com/maps)

Кроме того, по некоторым данным, в Бахчисарае в районе воинской части на улице Симферопольская, 2 поднимается столб дыма.

Тем временем "глава Крыма" Сергей Аксенов уверяет, что российские ПВО якобы сбили все крылатые ракеты. Паблики сообщают о прилете в районе села Почтовое, возможно, по ремонтной базе военных грузовиков.

Официальные заявления

Министерство обороны РФ обвинило в ракетном ударе Украину. А также заявило, что в ходе атаки якобы были сбиты пять ракет.

"В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.

Украинская сторона пока не комментирует события. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что не может комментировать удары, но констатировал, что россиянам в Крыму неспокойно.

Обновлено от 15:15

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул, что удар по штабу Черноморского флота России - дело рук украинских летчиков.

"Мы же обещали, что "продолжение следует"… Поэтому пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных сил", - отметил он.

Он также назвал Севастополь городом Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов вынес своего рода приговор Черноморскому флоту РФ. По его словам, он будет ликвидирован либо добровольно, либо принудительно.

"Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название - Севастополь) и прилегающих территорий - добровольное затопление", - отметил он и посоветовал оккупантам самим уничтожить флот, поскольку в другом варианте "флот будет нарезаться по принципу салями".