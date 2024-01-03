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Сирени і вибухи. Губернатор Бєлгородської області скаржиться на "напружену ситуацію"

Фото: у Бєлгороді зранку 3 січня вибухи (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни скаржаться на вибухи та сирени у Бєлгороді. Російські чиновники заявляють, що ситуацію у Бєлгородській області "напружена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram.

"Ситуація у Бєлгороді продовжує залишатися напруженою. Зранку було два обстріли. ППО спрацювала", - написав він.

Гладков поскаржився, що "вчора був складний день". Він стверджує, що нібито вчора одна людина загинула, 11 отримала поранення.

При цьому росіяни публікують фото та відео у соцмережах, на яких чути сирени та вибухи.

 

Варто додати, що росіяни звинувачують Україну в нібито обстрілах Бєлгорода та області.

 

Ситуація в Бєлгороді

Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. Російські чиновники та Міноборони РФ заявляють про нібито збиті ракети.

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Російська ФедераціявибухиБєлгородська областьБєлгород