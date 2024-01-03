Сирены и взрывы. Губернатор Белгородской области жалуется на "напряженную ситуацию"

"Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. Утром было два обстрела. ПВО сработала", - написал он.

Гладков жалуется, что "вчера был сложный день". Он утверждает, что якобы вчера один человек погиб, 11 получили ранения.

При этом россияне публикуют фото и видео в соцсетях, на которых слышны сирены и взрывы.

Стоит добавить, что россияне обвиняют Украину в якобы обстрелах Белгорода и области.

Ситуация в Белгороде

Напомним, 30 декабря российские СМИ заявляли о якобы обстреле города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Вскоре источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляют о якобы сбитых ракетах.