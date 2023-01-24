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Сирена вила понад 9 годин: в ОВА розповіли, як минула ніч у Нікопольському районі

Фото: Резніченко розповів, як минула ніч у Нікопольському районі (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Олег Васьків

У Дніпрепетровській області ніч на 24 січня пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У Нікопольському районі сирена попереджала про загрозу понад 9 годин, минулося", - зазначив посадовець.

Резніченко також додав, що наразі в області спокійно.

Нагадаємо, 23 січня росіяни завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів загинули люди.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України