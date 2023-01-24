Сирена вила понад 9 годин: в ОВА розповіли, як минула ніч у Нікопольському районі

У Дніпрепетровській області ніч на 24 січня пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"У Нікопольському районі сирена попереджала про загрозу понад 9 годин, минулося", - зазначив посадовець.
Резніченко також додав, що наразі в області спокійно.
Нагадаємо, 23 січня росіяни завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів загинули люди.
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