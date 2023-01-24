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Сирена выла более 9 часов: в ОВА рассказали, как прошла ночь в Никопольском районе

Фото: Резниченко рассказал, как прошла ночь в Никопольском районе (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Олег Васкив

В Днепропетровской области ночь на 24 января прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Такая ситуация была во всех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В Никопольском районе сирена предупреждала об угрозе более 9 часов, обошлось", - отметил чиновник.

Резниченко также добавил, что сейчас в области спокойно.

Напомним, 23 января россияне нанесли удары по приграничной области Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов погибли люди.

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