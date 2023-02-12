ua ru
Вс, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сирена и сбитые дроны. Стало известно, как прошла ночь в Днепропетровской области

Новина українською →
Воскресенье 12 февраля 2023 07:53
Сирена и сбитые дроны. Стало известно, как прошла ночь в Днепропетровской области Фото: На подлете к Днепропетровской области были сбиты вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Днепропетровской области ночь на 12 февраля прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Такая ситуация была во всех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета.

"Вражеские дроны, которые летели к нам, были сбиты силами ПВО на подлете к Днепропетровской области", - отметил чиновник.

Лукашук выразил благодарность украинским защитникам и защитницам "за каждую минуту мира и спокойствия".

"По сообщению компании ДТЭК, свет сегодня в области не будут выключать. Если не произойдет перегрузка сетей, весь день будем с электроэнергией", - добавил глава ДОР.

Напомним, 11 февраля российские захватчики атаковали 3 громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
ВСУ отбили утраченные позиции в Донецкой области: карты боев от ISW
ВСУ отбили утраченные позиции в Донецкой области: карты боев от ISW
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм