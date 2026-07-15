Сирена лунатиме 5 хвилин: у Запоріжжі вводять нові правила тривоги через загрозу КАБів

Головне: Подовжений сигнал: Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличні сирени у Запоріжжі лунатимуть п'ять хвилин замість звичних трьох.

Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличні сирени у Запоріжжі лунатимуть п'ять хвилин замість звичних трьох. Додаткове патрулювання: До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції - вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці.

До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції - вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Миттєві сповіщення на екран: У місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрана телефону з гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету.

У місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрана телефону з гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. Деталізація у додатку: У застосунку "Повітряна тривога" тепер відображатиметься конкретний тип повітряної загрози.

Як зміниться оповіщення про загрозу КАБів

За словами Федорова, одним із ключових нововведень стане посилене оповіщення саме під час загрози застосування КАБів.

Зокрема, сигнал із вуличних гучномовців триватиме п'ять хвилин замість приблизно трьох, як під час звичайної повітряної тривоги.

Крім того, до додаткового оповіщення залучать патрульну поліцію. Екіпажі з гучномовцями курсуватимуть центральними вулицями Запоріжжя та повідомлятимуть жителів про небезпеку застосування керованих авіабомб.

Які ще зміни запровадять

Також у місті запроваджують технологію Cell Broadcast. Повідомлення про небезпеку автоматично з'являтимуться поверх відкритих програм або на заблокованому екрані телефону та супроводжуватимуться гучним звуковим сигналом.

Система працюватиме в мережах Kyivstar, Vodafone та lifecell і не потребуватиме встановлення додаткових застосунків чи підключення до інтернету.

Окрім цього, розширять можливості застосунку "Повітряна тривога". Тепер у сповіщеннях користувачі бачитимуть не лише інформацію про оголошення тривоги, а й тип повітряної загрози.

"Працюємо над тим, щоб кожен мешканець Запоріжжя отримував інформацію про небезпеку максимально оперативно", - зазначив Федоров.