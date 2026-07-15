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Сирена будет звучать 5 минут: в Запорожье вводят новые правила тревоги из-за угрозы КАБов

15:30 15.07.2026 Ср
2 мин
Обновленные уведомления будут приходить и на смартфоны
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Запорожье изменяют систему оповещения о тревогах (Getty Images)

В Запорожье усиливают систему оповещения о воздушных угрозах. В частности, при угрозе применения управляемых авиабомб (КАБ) сигнал сирен будет раздаваться дольше, а жителей будут дополнительно информировать через Cell Broadcast и патрульную полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Главное:

  • Удлиненный сигнал: При угрозе применения управляемых авиабомб уличные сирены в Запорожье будут раздаваться пять минут вместо привычных трех.
  • Дополнительное патрулирование: К оповещению населения будут привлечены экипажи патрульной полиции - они будут курсировать по центральным улицам города и предупреждать об опасности через громкоговорители.
  • Мгновенные уведомления: В городе запускают технологию Cell Broadcast. Сообщения об угрозе появляются поверх заблокированного экрана телефона с громким звуком и будут работать даже без Интернета.
  • Подробная информация в приложении: В приложении "Воздушная тревога" теперь отображается конкретный тип воздушной угрозы.

Как изменится уведомление об угрозе КАБов

По словам Федорова, одним из ключевых новшеств станет усиленное оповещение именно при угрозе применения КАБов.

В частности, сигнал с уличных громкоговорителей будет звучать пять минут вместо трех, как во время обычной воздушной тревоги.

Кроме того, к дополнительному извещению привлекут патрульную полицию. Экипажи с громкоговорителями будут курсировать по центральным улицам Запорожья и сообщать жителям об опасности применения управляемых авиабомб.

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Какие еще изменения введут

Также в городе внедряют технологию Cell Broadcast. Сообщения об опасности будут автоматически появляться поверх открытых приложений или на заблокированном экране телефона и сопровождаться громким звуковым сигналом.

Система будет работать в сетях Kyivstar, Vodafone и lifecell и не требует установки дополнительных приложений или подключения к интернету.

Кроме того, расширят возможности приложения "Воздушная тревога". Теперь в уведомлениях пользователи будут видеть не только информацию об объявлении тревоги, но и типе воздушной угрозы.

"Работаем над тем, чтобы каждый житель Запорожья получал информацию об опасности максимально оперативно", - отметил Федоров.

Напомним, российские войска систематически наносят удары по Запорожью. Так, вечером 12 июля они атаковали Запорожье ударными дронами. В результате обстрела погибли 2 человека, еще более 10 получили ранения. Также повреждены многоэтажные дома, больница и автомобили, возник пожар.

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