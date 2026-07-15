Сирена будет звучать 5 минут: в Запорожье вводят новые правила тревоги из-за угрозы КАБов

В Запорожье усиливают систему оповещения о воздушных угрозах. В частности, при угрозе применения управляемых авиабомб (КАБ) сигнал сирен будет раздаваться дольше, а жителей будут дополнительно информировать через Cell Broadcast и патрульную полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.
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По словам Федорова, одним из ключевых новшеств станет усиленное оповещение именно при угрозе применения КАБов.
В частности, сигнал с уличных громкоговорителей будет звучать пять минут вместо трех, как во время обычной воздушной тревоги.
Кроме того, к дополнительному извещению привлекут патрульную полицию. Экипажи с громкоговорителями будут курсировать по центральным улицам Запорожья и сообщать жителям об опасности применения управляемых авиабомб.
Также в городе внедряют технологию Cell Broadcast. Сообщения об опасности будут автоматически появляться поверх открытых приложений или на заблокированном экране телефона и сопровождаться громким звуковым сигналом.
Система будет работать в сетях Kyivstar, Vodafone и lifecell и не требует установки дополнительных приложений или подключения к интернету.
Кроме того, расширят возможности приложения "Воздушная тревога". Теперь в уведомлениях пользователи будут видеть не только информацию об объявлении тревоги, но и типе воздушной угрозы.
"Работаем над тем, чтобы каждый житель Запорожья получал информацию об опасности максимально оперативно", - отметил Федоров.
Напомним, российские войска систематически наносят удары по Запорожью. Так, вечером 12 июля они атаковали Запорожье ударными дронами. В результате обстрела погибли 2 человека, еще более 10 получили ранения. Также повреждены многоэтажные дома, больница и автомобили, возник пожар.