Сіре пальто й червоний акцент: стильний лондонський образ Олі Цибульської

Який "лук" вибрала Цибульська

Ключовим елементом "луку" стало довге масивне пальто графітового відтінку. Модель має класичний англійський комір, чітко окреслену лінію плечей і пояс, який акцентує талію та формує жіночний силует.

Такий крій традиційно асоціюється з британською модною естетикою - стриманою, структурною та позачасовою. Сірий колір пальта додає образу універсальності й елегантності, водночас слугуючи ідеальним фоном для яскравіших акцентів.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Саме контраст став головною стилістичною ідеєю аутфіту Олі Цибульської. Спокійний графітовий відтінок вона розбавила насиченим червоним кольором, який одразу привертає увагу.

Поверх пальта співачка накинула довгий червоний шарф, що вільно спадає уздовж силуету та створює динамічну вертикальну лінію.

Такий прийом не лише "витягує" фігуру, а й додає образу руху та артистичності.

Цибульська показала, як носити пальто взимку (фото: instagram.com/cybulskaya)

Червона тема продовжується й у нижній частині "луку": з-під пальта помітні широкі штани яскравого відтінку.

Разом із шарфом вони формують цілісний кольоровий ансамбль, який виглядає продуманим і гармонійним. Додаткові деталі - червоний акцент на підкладці коміра та манікюр у тон - підкреслюють цілісність образу й увагу до дрібниць.

Базові елементи аутфіту залишаються максимально лаконічними. Під пальто Оля одягла білу водолазку з високим горлом, яка освіжає образ, підсвічує обличчя та врівноважує яскраві кольори.

Такий вибір робить лук більш універсальним і доречним не лише для фотозйомок, а й для міських прогулянок.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Б’юті-образ співачки доповнює загальну концепцію. Волосся укладене у легкі, дещо недбалі хвилі з ефектом beach waves, що додає невимушеності та сучасності.

Макіяж виконаний у природних відтінках з акцентом на свіжу, сяючу шкіру, завдяки чому образ не виглядає перевантаженим.

Поєднання сірого та червоного - класичний, але завжди ефектний прийом, який дозволяє виглядати яскраво без надмірної екстравагантності.

Образ органічно вписався в архітектурний контекст Лондона й став наочним прикладом того, як класика та сміливі акценти можуть співіснувати в одному модному рішенні.

Цибульська задає тренди (фото: instagram.com/cybulskaya)