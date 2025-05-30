"Сіра" зона розширюється. Де в Сумській області йдуть бої: карти

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Що зараз відбувається в прикордонні Сумщини?

Де саме йдуть бої?

Які населені пункти міг зайняти ворог, а які в "сірій" зоні?

Чому людей закликають до евакуації?

Чи просувається ворог на Сумщині: про що свідчать карти DeepState та ISW?

ОВА: Ситуація складна, але контрольована

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, станом на вечір 29 травня оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою.

Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

"Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється - десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам", - написав ввечері 29 травня Григоров у Facebook.

При цьому вже сьогодні в ефірі телемарафону він доповів про поточну обстановку. За його словами, станом на сьогоднішній ранок ворог намагається проводити наступальні дії.

"Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. Водночас комунікація з командуванням військових в мене 24/7. Тому на даний час, попри складність, ситуація залишається контрольованою нашими Збройними силами", - зазначив Григоров.

На питання, скільки населених пунктів на Сумщині наразі перебувають під контролем противника голова ОВА не відповів та пояснив чому.

"Лінія фронту гнучка. І ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших Збройних сил України. Тому таку інформацію наразі не можу надати. Мова може йти лише про певну "сіру" зону, в якій ведуться найбільш активні і бойові дії", - каже Григоров.

Евакуація продовжується

Разом з тим у прикордонних районах Сумської області продовжуються евакуаційні заходи. Очільник області закликав мешканців прикордоння не зволікати з евакуацією.

"Це непросте рішення, але життя - найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою", - зазначив голова ОВА.

За його словами, всього в регіоні підлягає евакуації 202 населених пункти. Це 18 територіальних громад прифронтових в 4 районах.

"Евакуація в нас проходить дуже активно через безпекову складову. Її організовано за рахунок поліції, ДСНС, волонтерського руху, громадських організацій, органів державної влади", - розповідає Григоров.

Він повідомив, що за тиждень було евакуйовано понад 500 людей, а за останню добу - 51. Найактивніше вона зараз проводиться в Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.

На питання, чи планується розширення зони примусової евакуації, голова ОВА відповів, що межі данної зони були визначені останнім розпорядженням тиждень тому і з того часу не змінювалися.

"Було додано один населений пункт Конотопського району - Слобода", - сказав Григоров.

Він зазначив, що за потреби, з урахуванням безпекової складової і за зверненням ЗСУ, зону примусової евакуації можуть розширити.

Де йдуть бої, мапи DeepState

Український аналітичний проект DeepState повідомляє про просування ворога в Біловодах і Локні. Аналітики зазначають, щі активність противника з кожним днем посилюється. Наразі на Сумщині площа в 93,11 кв. км позначена окупованою, а "сіра зона" становить 72,94 кв. км.

"Постійний тиск піхотою дається в знаки, а попередні успіхи дають мотивацію кацапам їх розвивати", - зазначили в проекті.

За даними DeepState, наразі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Вони перебувають в "сірій" зоні, так як там йдуть активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їх окупації.

Мапа: проект зображає ситуацію на Сумщині, де червоним виділено окуповані території, а сірим, які перебувають під питанням (deepstatemap.live)

Аналітики пояснюють, що не відображають дані в реальному часі, адже від військових надходить різна інформація про обстановку. Тому позначення на мапі будуть оновлені після встановлення реальної картинки на даній ділянці фронту.

За даними DeepState, окупанти націлилися на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До останнього ворог вже наблизився впритул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку села.

"Юнаківка має багато будинків, які стануть можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога", - додають аналітики.

Які села міг захопити ворог, аналіз ISW

Якщо раніше повідомлялося, що під контроль окупантів на Сумщині перейшли Новеньке, Басівка, Веселівка, Журавка, то американський Інститут вивчення війни (ISW) пише й про нові просування ворога.

ISW звертає увагу на повідомлення українського військового оглядача Костянтина Машовця, який написав, що ЗС РФ могли окупувати два села на північ від Сум - Костянтинівку та Володимирівку.

Мапа: в американському Інституті вивчення війни оцінили обстановку на Сумщині (understandingwar.org)

Також він повідомив, що тривають бої таких населених пунктів в Сумській області: Локні, Юнаківки, Біловоди, Водолаги, Володимирівки.

Тим часом так звані російські "військкори", як пишуть в Інституті, заявляють про просування на схід від Яблунівки, у напрямку Миропілля, до Новомиколаївки та нібито про захід до Олексіївки. Але в ISW зазначають, що не відшукали підтвердження цій інформації.

Своєю чергою в ISW додають, що російські війська атакували на північ від міста Суми у напрямку Кіндратівки та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.