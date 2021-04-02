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Sinovac готова производить 2 млрд доз вакцины от коронавируса в год. Ее закупила Украина

Новина українською → Пекин, Пятница 02 апреля 2021 08:41
Sinovac готова производить 2 млрд доз вакцины от коронавируса в год. Ее закупила Украина Фото: в Пекине открыли третий завод компании по производству вакцины (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила третий завод для массового производства вакцины от коронавируса. Теперь компания готова производить 2 миллиарда доз препарата в год.

Об этом сообщает Reuters.

В Sinovac отметили, что на третьем предприятии в Пекине началось культивирование клеток, в которых будет выращиваться коронавирус. Данный процесс является достаточно долгим, поэтому пока в компании не сообщают, когда фактически выйдут на показатель производства в 2 млрд доз вакцины.

Уже по миру доставлены более 200 миллионов доз вакцины от COVID CoronaVac компании Sinovac. По оценкам компании, в мире уже ввели более 100 млн доз ее вакцины.

Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Киев доставили 215 тысяч доз препарата и сейчас он проходит 10-дневную проверку перед отправкой в регионы.

Как сообщил главный санврач Виктор Ляшко, лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля.

Кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас в стране используется вакцина индийского производства Covishield.

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