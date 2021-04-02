Sinovac готова производить 2 млрд доз вакцины от коронавируса в год. Ее закупила Украина

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила третий завод для массового производства вакцины от коронавируса . Теперь компания готова производить 2 миллиарда доз препарата в год.

В Sinovac отметили, что на третьем предприятии в Пекине началось культивирование клеток, в которых будет выращиваться коронавирус. Данный процесс является достаточно долгим, поэтому пока в компании не сообщают, когда фактически выйдут на показатель производства в 2 млрд доз вакцины.

Уже по миру доставлены более 200 миллионов доз вакцины от COVID CoronaVac компании Sinovac. По оценкам компании, в мире уже ввели более 100 млн доз ее вакцины.