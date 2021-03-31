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Лабораторный контроль вакцины Coronavac продлится до 9 апреля, - Ляшко

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 17:33
Лабораторный контроль вакцины Coronavac продлится до 9 апреля, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля. На контроль ее передали 19 марта.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации.

"Вакцина была передана на лабораторный контроль в Государственный экспертный центр 29 марта. Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля - 9 апреля", - отметил главный санитарный врач.

По словам Ляшко, если не будет никаких замечаний к вакцине, Минздрав готов ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабконтроль, а на следующий день начинать вакцинацию.

Замминистра объяснил, что вакцина была закуплена не по процедурам международных организаций, а через ГП "Медицинские закупки Украины", поэтому она должна пройти лабораторный контроль.

Он добавил, что в апреле Минздрав ожидает поставку остальной партии китайской вакцины Coronavac и вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Напомним, в ВОЗ заявили, что китайские вакцины против коронавируса разработки Sinopharm и Sinovac являются эффективными.

Как писало РБК-Украина, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Киев доставили 215 тысяч доз препарата и сейчас он проходит 10-дневную проверку перед отправкой в регионы.

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