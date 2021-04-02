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Sinovac готова виробляти 2 млрд доз вакцини від коронавірусу в рік. Її закупила Україна

Новость на русском → Пекін, П'ятниця 02 квітня 2021 08:41
Sinovac готова виробляти 2 млрд доз вакцини від коронавірусу в рік. Її закупила Україна Фото: у Пекіні відкрили третій завод компанії з виробництва вакцини (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech запустила третій завод для масового виробництва вакцини від коронавірусу. Тепер компанія готова виробляти 2 мільярди доз препарату в рік.

Про це повідомляє Reuters.

У Sinovac зазначили, що на третьому підприємстві у Пекіні почалося культивування клітин, в яких буде вирощуватися коронавірус. Даний процес є досить тривалим, тому поки в компанії не повідомляють, коли фактично вийдуть на показник виробництва в 2 млрд доз вакцини.

Вже по світу доставлено понад 200 мільйонів доз вакцини від COVID CoronaVac компанії Sinovac. За оцінками компанії, в світі вже ввели більше ніж 100 млн доз її вакцини.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac. У Київ доставили 215 тисяч доз препарату і зараз він проходить 10-денну перевірку перед відправкою в регіони.

Як повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, лабораторний контроль китайської вакцини Coronavac від COVID-19 може тривати до 9 квітня.

Кампанія вакцинації в Україні почалася в кінці лютого. Зараз в країні використовується вакцина індійського виробництва Covishield.

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