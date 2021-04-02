Sinovac готова виробляти 2 млрд доз вакцини від коронавірусу в рік. Її закупила Україна

Китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech запустила третій завод для масового виробництва вакцини від коронавірусу . Тепер компанія готова виробляти 2 мільярди доз препарату в рік.

У Sinovac зазначили, що на третьому підприємстві у Пекіні почалося культивування клітин, в яких буде вирощуватися коронавірус. Даний процес є досить тривалим, тому поки в компанії не повідомляють, коли фактично вийдуть на показник виробництва в 2 млрд доз вакцини.

Вже по світу доставлено понад 200 мільйонів доз вакцини від COVID CoronaVac компанії Sinovac. За оцінками компанії, в світі вже ввели більше ніж 100 млн доз її вакцини.