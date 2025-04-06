Синоптики здивували прогнозом: де в Україні чекати заморозки 6 квітня

6 квітня в Україні очікуються нічні заморозки, а в горах випаде сніг. Вдень місцями буде досить холодно, а десь до 15° тепла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни - південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
"У західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 1-4° тепла", - йдеться в прогнозі.
На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів.
"Температура вдень 10-15°. В Карпатах вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", - додали синоптики.
Хмарно з проясненнями, дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві вночі та вдень 4-6° тепла.
Погода в Україні 6 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Останніми днями в Україні похолоднішало. Крім похолодання в Україні та нічних заморозків, синоптики попереджали про сніг. Причому замети синоптики прогнозували значні, до 15 см.
Така погода в Україні утримається до 10 квітня. При цьому після 10 квітня температура може піднятися до +3...+9 градусів у денні години. Однак про високі температури поки що не йдеться.
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