Синоптики назвали самый жаркий день в Киеве

В столице Украины синоптики зафиксировали самый жаркий день в текущем году, температура воздуха 13 августа в Киеве составила +35 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что 13 августа после полудня столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до +35 градусов.

До сих пор самым жарким, говорят климатологи обсерватории, было 13 августа 2010 года, когда максимум температуры достиг отметки +36,6.

РБК-Украина ранее писало, что сегодня на западе и севере страны сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +24+28, ночью ожидается +16+16. В восточных и центральных областях переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +31+34, ночью ожидается 15+19. На юге Украины также без осадков. Температура воздуха днем достигнет +32+34, ночью ожидается +17+19.

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +18+20.

Напомним, синоптики предупреждают, что в Украине завтра похолодает. Погода в Украине 15 августа существенно ухудшится в северных, центральных и Одесской областях, где будет штормовой ветер. Особенно в западных областях, температура воздуха упадет до +18+23. Кроме того, в западных областях и в Винницкой области ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град. Зато на юге, востоке и в центре будет жарко.