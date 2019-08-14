Синоптики зафіксували найспекотніший день у Києві

У столиці України синоптики зафіксували нейспекотніший день поточного року, температура повітря 13 серпня у Києві склала +35 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що 13 серпня після полудня стовпчик максимального термометра вперше цього року піднявся до +35 градусів.

Досі найспекотнішим, кажуть кліматологи обсерваторії, було 13 серпня 2010 року, коли максимум температури сягнув позначки +36,6.

РБК-Україна раніше писало, що сьогодні на заході та півночі країни сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +24+28, вночі очікується +16+16. У східних та центральних областях мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +31+34, вночі очікується 15+19. На півдні України також без опадів. Температура повітря вдень досягне +32+34, вночі очікується +17+19.

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +28+30, вночі очікується +18+20.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що в Україні завтра похолодає. Погода в Україні 15 серпня суттєво погіршиться у північних, центральних і Одеській областях, де буде штормовий вітер. Особливо у західних областях, температура повітря впаде до +18+23. Крім того, у західних областях та Вінницькій області очікуються дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал та град. Натомість, на півдні, сході та в центрі буде спекотно.