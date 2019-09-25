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Синоптики сообщили о заморозках в Украине

Новости » Общество    25.09.2019 - 08:15
Синоптики сообщили о заморозках в Украине
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях завтра будут заморозки

Погода в Украине 26 сентября ухудшится, в восточных областях ожидаются заморозки до -3. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что завтра ночью в восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки будут колебаться от 0 до -3.

Кроме того, ранее синоптики сообщали, что сегодня в Украине заморозки достигнут -5. В частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской , Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе достигнут -3, а в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве составят -5.

Отметим, что, по прогнозу Украинского Гидрометцентра, сегодня дожди пройдут в западных областях, а именно во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Однако, во всех остальных областях осадков не будет. На юге и в центре страны температура воздуха днем достигнет +11+16, в восточных областях днем будет +11+14, а юг страны будет сравнительно теплым - +17+19.

Кроме того, в Киеве также не ожидаются дожди, но температура воздуха достаточно низкая - +14+16. Синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра в столице будет еще холоднее.

На западе Украины сегодня пройдут дожди Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине
Новости Украины Погодазаморозки
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