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На западе Украины сегодня пройдут дожди

Новости » Общество    25.09.2019 - 08:00
На западе Украины сегодня пройдут дожди
Фото: в Украине ожидаются дожди (facebook.com/ukrgmc.official)

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сегодня дожди

Погода в Украине 25 сентября остается холодной, в западных областях ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, посилаючтись на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Синоптики отмечают, что на западе Украины, а именно во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сегодня дожди. Температура воздуха днем достигнет +14+16, ночью ожидается +7+9. Однако, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях сегодня переменная облачность. Там температура воздуха ночью упадет до +3+5.

На западе Украины сегодня пройдут дожди

В северных и центральных областях сегодня дождей не будет, температура воздуха днем достигнет +11+16, ночью ожидается +3+5. Кроме того, в Харьковской областях ночью температура воздуха упадет до +1-1.

На востоке Украины сегодня переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +11+14, ночью ожидается от +1 до -1.

В южных областях сегодня отсутствуют осадки. Температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +8+11.

Прогноз в столице

В Киеве, по данным синоптиков, сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +14+16, ночью ожидается +3+5.

На западе Украины сегодня пройдут дожди

Напомним, в четверг, 26 сентября, в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +12 градусов.

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