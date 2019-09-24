Синоптик предупредила о дождях и похолодании в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью в некоторых местах столицы ожидаются заморозки

В четверг, 26 сентября, в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +12 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Как сообщила синоптик, 25 сентября в Киеве еще будет сухая и солнечная погода, ночью в некоторых районах столицы столбики термометров могут опуститься до -2 градусов, днем ожидается в районе +15 тепла.

Уже 26 сентября в Киеве появятся дожди и похолодает днем до +12 градусов. Это связано с атмосферным фронтом, который придет с западной части Украины.

В остальной части страны ночью ожидаются заморозки. В частности, на севере и востоке Украины. На остальной территории от +4 до +9 градусов, на юге до +13 градусов. Днем 25 сентября предполагается от +14 до +18 градусов, на северо-востоке от +10 до +14 градусов, на юге и местами на западе от +15 до +22 градуса.

Фото: атмосферный фронт, который идет с запада (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, по данным украинских синоптиков, с 24 по 27 сентября в Киевской области, кроме района Тетерева, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Укргидрометцентра, в западной части Украины 24 сентября будет солнечно, температура днем покажет от +17 до +21 тепла, ночью ожидается от +5 до +8 градусов. Однако, в Волынской и Ровенской областях температура воздуха днем достигнет +14+17, а в Житомирской области +12+14. В этой же области ночью температура воздуха может достичь -1 градуса мороза.