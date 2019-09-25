Синоптики повідомили про заморозки в Україні

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У східних, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях завтра будуть заморозки

Погода в Україні 26 вересня погіршиться, у східних областях очікуються заморозки до -3. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що завтра вночі у східних, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки коливатимуться від 0 до -3.

Крім того, раніше синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні заморозки досягнуть -5. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі досягнуть -3, а в Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті складуть -5.

Зазначимо, що, за прогнозом Українського Гідрометцентру, сьогодні дощі пройдуть у західних областях, а саме у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Натомість, у всіх інших областях опадів не буде. На півдні та в центрі країни температура повітря вдень досягне +11+16, у східних областях вдень буде +11+14, а південь країни буде порівняно теплим - +17+19.

Крім того, у Києві також не очікуються дощі, але температура повітря досить низька - +14+16. Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра в столиці буде ще холодніше.