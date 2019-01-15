Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -4

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем от -2 до -4

Погода на сегодня: 15 января 2019 года на западе и востоке Украины ожидается снег, на юге с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня снег, температура воздуха днем от -1 до -4, ночью от -2 до -7. На севере Украины облачно и без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -2 до -4. В центре страны снег ожидается только в Днепропетровской области, днем от -4 до +1, ночью от -4 до +1.

В восточных областях днем небольшой снег, температура от -1 до +2, ночью от -1 до +3. На юге Украины синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, температура днем от -2 до +2, ночью от -2 до +2. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от +3 до +5.

Фото: погода на 15 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 15 января без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -2 до -4, ветер западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области