ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -4

Новости » Общество    15.01.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -4
Иллюстративное фото (РБК-Украина)  

В Киеве без осадков, днем от -2 до -4

Погода на сегодня: 15 января 2019 года на западе и востоке Украины ожидается снег, на юге с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня снег, температура воздуха днем от -1 до -4, ночью от -2 до -7. На севере Украины облачно и без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -2 до -4. В центре страны снег ожидается только в Днепропетровской области, днем от -4 до +1, ночью от -4 до +1.

В восточных областях днем небольшой снег, температура от -1 до +2, ночью от -1 до +3. На юге Украины синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, температура днем от -2 до +2, ночью от -2 до +2. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от +3 до +5.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -4

Фото: погода на 15 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 15 января без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -2 до -4, ветер западный, 7-12 м/с.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -4

Фото: погода в Киеве и области

В Украине ожидается усиление ветра и метели
Новости Украины ГидрометцентрУкраинасиноптики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь