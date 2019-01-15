Синоптики повідомили про погоду в Карпатах

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

У Карпатах до -13 градусів морозу, найбільше снігу випало на Драгобраті

В Карпатах станом на 15 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 137 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на ранок 15 січня на Сл Пожежевська температура повітря становила -13 градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с. Висота снігового покриву на вказаній ділянці становила від 31 до 106 см, сніг хуртовинний, слабо закріплений. Також, за інформацією синоптиків, на Сл Плай температура повітря вранці становила -10,6 градусів морозу, пориви вітру до 10 м/с та туман. Висота снігового покриву досягала 77 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -13,2 градусів морозу, сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становить 137 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 15 січня, очікується погіршення погодних умов.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 15 січня 2019 року, на заході і сході України очікується сніг, на півдні з дощем, температура повітря вдень місцями знизиться до -4.