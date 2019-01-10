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Синоптики сообщили, в каких областях Украины ожидается осложнение погодных условий

Новости » Общество    10.01.2019 - 17:36
Синоптики сообщили, в каких областях Украины ожидается осложнение погодных условий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в южных и восточных областях Украины местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

В Украине 10-11 января 2019 года местами ожидаются метели и усиление ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, сегодня, 10 января, метели и порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в южных и восточных областях. Кроме того, отмечается, что в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сегодня снег с переходом в дождь, местами обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега. Также сегодня ожидаются снегопады в Запорожской области.

Завтра, 11 января, по данным синоптиков, в Украине, кроме запада и севера, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, в центральных и восточных областях 11 января ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед.

"В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя. На дорогах страны, кроме юга, гололедица", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщили, в каких областях Украины ожидается осложнение погодных условий

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 11 января, существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица.

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