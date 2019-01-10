Синоптики повідомили, у яких областях України очікується ускладнення погодних умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в південних та східних областях України місцями очікується пориви вітру 15-20 м/с

В Україні 10-11 січня 2019 року місцями очікуються хуртовини та посилення вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, сьогодні, 10 січня, хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с очікуються у південних та східних областях. Крім того, зазначається, що в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сьогодні сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу. Також снігопади сьогодні очікуються в Запорізькій області.

Завтра, 11 січня, за даними синоптиків, в Україні, крім заходу і півночі, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, у центральних та східних областях 11 січня очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

"В Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см); у південних областях опади переважно у вигляді дощу. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 11 січня, істотних опадів не очікується, на дорогах ожеледиця.