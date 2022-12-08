Синоптики розповіли про "сюрпризи" погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 8 грудня, очікується справжня зима. На більшості території не обійдеться без дощу, мокрого снігу, ожеледиці, сонця чекати теж не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Хмарно. У південній частині, східних та в більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території вночі місцями невеликий, вдень без опадів.
На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман.
південний та південно-східний, 7-12 м/с.
вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°.
Як повідомлялось, у середу, 7 грудня, Київ засипало снігом. Водіїв просили не виїжджати без потреби.
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