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Синоптики розповіли про "сюрпризи" погоди на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні сьогодні, 8 грудня, очікується справжня зима. На більшості території не обійдеться без дощу, мокрого снігу, ожеледиці, сонця чекати теж не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно. У південній частині, східних та в більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території вночі місцями невеликий, вдень без опадів.

Ожеледиця та туман

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман.

Вітер

південний та південно-східний, 7-12 м/с.

Температура

вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°.

Як повідомлялось, у середу, 7 грудня, Київ засипало снігом. Водіїв просили не виїжджати без потреби.

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