Синоптики розповіли про "сюрпризи" погоди на сьогодні

Опади

Хмарно. У південній частині, східних та в більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території вночі місцями невеликий, вдень без опадів.

Ожеледиця та туман

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман.

Вітер

південний та південно-східний, 7-12 м/с.

Температура

вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°.