Синоптики рассказали о "сюрпризах" погоды на сегодня

Осадки

Облачно. В южной части, восточных и в большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории ночью местами небольшой, днем без осадков.

Гололед и туман

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица, в юго-западной части местами туман.

Ветер

южный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура

ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°.