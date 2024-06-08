Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні

Мінлива хмарність.

Вночі місцями на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози, вдень в центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°, на півдні та сході країни до 31°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°, у Києві вдень близько 25°.

Погода в Україні 8 червня (facebook.com/UkrHMC)