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Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 8 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 июня, в Украине местами ожидаются град, грозы и шквалы. Сухо будет только на востоке и в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями.

Ночью местами на Правобережье, днем ​​Украины, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы, днем ​​в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 22-27°, на юге и востоке страны до 31°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​22-27°, в Киеве днем ​​около 25°.

Погода в Украине 8 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода летом в Украине

Лето 2024 будет еще жарче предыдущих. Высокие температуры воздуха ожидаются в июле и первой половине августа. Ранее РБК-Украина рассказывало, как уберечь здоровье в жару.

Добавим, что первые недели лета 2023 года в Украине оказались очень изменчивыми - то проливные дожди заливали регионы, то солнце изрядно припекало.

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