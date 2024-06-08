Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Облачно с прояснениями.

Ночью местами на Правобережье, днем ​​Украины, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы, днем ​​в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 22-27°, на юге и востоке страны до 31°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​22-27°, в Киеве днем ​​около 25°.

Погода в Украине 8 июня (facebook.com/UkrHMC)