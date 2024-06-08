Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 8 червня (Getty Images)

Сьогодні, 8 червня, в Україні місцями очікуються град, грози та шквали. Сухо буде лише на сході та в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. Вночі місцями на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози, вдень в центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°, на півдні та сході країни до 31°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°, у Києві вдень близько 25°. Погода в Україні 8 червня (facebook.com/UkrHMC)