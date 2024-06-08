Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні
Сьогодні, 8 червня, в Україні місцями очікуються град, грози та шквали. Сухо буде лише на сході та в Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність.
Вночі місцями на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози, вдень в центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 22-27°, на півдні та сході країни до 31°.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 22-27°, у Києві вдень близько 25°.
Погода в Україні 8 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода влітку в Україні
Літо 2024 буде ще спекотнішим за попередні. Найвищі температури повітря очікуються у липні та першій половині серпня. Раніше РБК-Україна розповідало, як вберегти здоров'я в спеку.
Додамо, що перші тижні літа 2023 року в Україні виявились дуже мінливими - то проливні дощі заливали регіони, то сонце добряче припікало.
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