Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 8 июня (Getty Images)

Сегодня, 8 июня, в Украине местами ожидаются град, грозы и шквалы. Сухо будет только на востоке и в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Ночью местами на Правобережье, днем ​​Украины, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы, днем ​​в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°, на юге и востоке страны до 31°. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​22-27°, в Киеве днем ​​около 25°. Погода в Украине 8 июня (facebook.com/UkrHMC)