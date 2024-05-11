Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

За вікном майже кінець весни. Але погоду навряд можна назвати травневою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні на 11 травня (facebook.com/UkrHMC)

Температура по області вдень 14-19°, у Києві вдень 16-18° тепла.

Температура вдень 14-19°, на Закарпатті, у південній, та південно-східній частинах до 22°.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ.

Яку погоду на травень 2024 в Україні прогнозували синоптики?

Синоптики перед початком кожного місяця роблять прогноз на 30 днів наперед. Травень 2024 не став винятком.

Так, середня місячна температура у травні 2024 прогнозувалася на рівні 15-18° тепла, у гірських районах - 11-14° тепла. Як зазначалося в прогнозі, це на 1-1,5° вище норми.

При цьому, незважаючи на досить позитивний прогноз, наприкінці місяця не виключені заморозки. А от кількість дощів у травні не має перевищити норму.

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