Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
За окном практически конец весны. Но погоду вряд можно назвать майской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 14-19°, в Закарпатье, в южной и юго-восточной частях до 22°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 14-19°, в Киеве днем 16-18° тепла.
Погода в Украине на 11 мая (facebook.com/UkrHMC)
Какую погоду на май 2024 в Украине прогнозировали синоптики?
Синоптики перед началом каждого месяца делают прогноз на 30 дней вперед. Май 2024 не стал исключением.
Так, средняя месячная температура в мае 2024 прогнозировалась на уровне 15-18° тепла, в горных районах - 11-14° тепла. Как отмечалось в прогнозе, это на 1-1,5° выше нормы.
При этом, не смотря на достаточно позитивный прогноз, в конце месяца не исключены заморозки. А вот количество дождей в мае не должно превысить норму.
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