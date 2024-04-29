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Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Фото: в Україні 29 квітня буде практично без дощів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні у понеділок, 29 квітня, буде більш доброзичливою до сонця. Але без дощів теж не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні буде похмуро, практично повсюдно. На більшій частині території - без опадів.

Дощі, на щастя, короткочасні пройдуть у південно-східних областях. Причому, де термометри покажуть "хороші плюси", ймовірні і грози.

Штормового вітру сьогодні очікувати не доводиться, крім південних областей - 15-18 м/с.

Що стосується температури повітря, то вдень буде не вище 17-22°, на Закарпатті - до 25°.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода влітку 2024 в Україні

Погоду в Україні влітку навряд чи можна описати одним визначенням. На нього, як власне, і холодніші місяці впливатимуть явища "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", але й власне, сонячну радіацію не варто скидати з рахунків.

Як правило, за словами синоптиків, у роки "Ель-Ніньйо" завжди спостерігаються досить високі температури повітря в наших помірних широтах.

При цьому, синоптики досить стримано використовують епітет "спекотне" до літа, що насувається. Чому це так, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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