Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Погода влітку 2024 в Україні

Погоду в Україні влітку навряд чи можна описати одним визначенням. На нього, як власне, і холодніші місяці впливатимуть явища "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", але й власне, сонячну радіацію не варто скидати з рахунків.

Як правило, за словами синоптиків, у роки "Ель-Ніньйо" завжди спостерігаються досить високі температури повітря в наших помірних широтах.

При цьому, синоптики досить стримано використовують епітет "спекотне" до літа, що насувається. Чому це так, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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