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Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Фото: в Украине 29 апреля будет практически без дождей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в понедельник, 29 апреля, будет более доброжелательна к солнцу. Но без дождей тоже не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня будет облачно, практически повсеместно. На большей части территории - без осадков.

Дожди, к счастью, кратковременные пройдут в юго-восточных областях. Причем, где термометры покажут "хорошие плюсы", вероятны и грозы.

Штормового ветра сегодня ожидать не приходится, кроме южных областей - 15-18 м/с.

Что касается температуры воздуха, то днем будет не выше 17-22°, на Закарпатье - до 25°.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля (facebook.com/UkrHMC)

 

Погода летом 2024 в Украине

Погоду в Украине летом вряд ли можно описать одним определением. На него, как собственно, и более холодные месяцы будуть влиять явления "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", но и собственно солнечную радиацию не стоит сбрасывать со счетов.

Как правило, по словам синоптиков, в годы "Эль-Ниньо" всегда наблюдаются достаточно высокие температуры воздуха в наших умеренных широтах.

При этом, синоптики достаточно сдержанно используют эпитет "жаркое" к надвигающемуся лету. Почему это так, читайте в материале РБК-Украина.

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