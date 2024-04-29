Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Погода летом 2024 в Украине

Погоду в Украине летом вряд ли можно описать одним определением. На него, как собственно, и более холодные месяцы будуть влиять явления "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", но и собственно солнечную радиацию не стоит сбрасывать со счетов.

Как правило, по словам синоптиков, в годы "Эль-Ниньо" всегда наблюдаются достаточно высокие температуры воздуха в наших умеренных широтах.

При этом, синоптики достаточно сдержанно используют эпитет "жаркое" к надвигающемуся лету. Почему это так, читайте в материале РБК-Украина.

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